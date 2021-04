Drum roman vechi de aproape 2.000 de ani, descoperit de arheologi pe șantierul Autostrăzii Transilvania (VIDEO)

Imagini spectaculoase cu un drum roman vechi de aproape două mii de ani. Descoperirea a fost făcută de arheologi în zona localităţii Sutoru, din judeţul Sălaj, pe șantierul Autostrăzii Transilvania, a informat B1 TV în jurnalul orei 18.00, prezentat de Dan Gabor. Porţiunea de drum se află la câteva zeci de centimetri sub pământ și este aproape intactă. Descoperirea arheologică nu va opri lucrările pentru autostradă.

