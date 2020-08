DSP București va publica un plan de reacție la eventualele focare din școli (VIDEO)

Direcția de Sănătate Publică București va publica în curând un plan de reacție la eventualele focare de infecție cu noul coronavirus ce ar putea izbucni în școli după data de 14 septembrie. „Trebuie să apreciem corect care este capacitatea de testare, de evaluare, de izolare și carantinare la nivelul Capitalei pentur populația școlară”, a explicat generalul în rezervă Ionel Oprea, coordonatorul instituției.

