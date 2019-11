Raed Arafat: DSU va prezenta zilnic bilanțul serviciilor de urgență / Structurile de specialitate au avut mii de intervenții doar în 5 noiembrie (FOTO)

Departamentul pentru Situații de Urgență va prezenta zilnic, începând de miercuri, un bilanț al activităților desfășurate de structurile din subordine în ultimele 24 de ore, a anunțat, miercuri, Raed Arafat, șeful DSU.



„De astazi, Departamentul pentru Situatii de Urgenta, va afisa zilnic cifrele care reprezinta volumul activitatilor desfasurate de structurile aflate in coordonarea acestuia in ultimele 24 de ore. Fiecare cifra are in spatele ei cel putin un om care a benificiat de serviciile de urgenta si la care s-a intervenit de catre unul sau mai multe din structurile coordonate de DSU”, a scris Raed Arafat, pe pagina sa de Facebook.





Acestea fiind spuse, șeful DSU a publicat situația activității serviciilor de urgență din 5 noiembrie. Spre exemplu, IPGSU a avut, marți, 1.449 de intervenții, dintre care 89 au vizat incendii, 1.216 au presupus misiuni de acordare a primului ajutor și asistenței medicale de urgență, trei misiuni de descarcerare, 44 de misiuni pentru deblocare sau salvare, respectiv 104 alte intervenții.