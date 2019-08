Dumitru Coarnă, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) l-a acuzat într-o intervenție telefonică la emisiunea 'Bună România' pe Nicolae Alexe că l-a ajutat indirect pe Gheorghe Dincă în cazul crimelor de la Caracal în momentul în care a refuzat să comunice instituțional. De asemenea, Dumitru Coarnă i-a acuzat pe Florin Alexe și pe actualul șef interimar al poliției române, Florian Dragnea, că s-au aflat în spatele minciunii că STS ar fi oferit informații eronate polițiștilor despre locația în care s-a aflat Alexandra Măceșanu. Alexe ar fi transmis această informație despre STS cu complicitatea șefilor IGPR!

Mai mult Dumitru Coarnă a afirmat că ministrul Mihai Fifor știe de trei zile de această situație.

“Acest domn Alexe comunică cu interlopii, metaforic vorbind, așa cum presa l-a numit pe acest domn Rădoi Codiță. Pentru că acest domn Alexe refuză să comuncie institițional. Trebuia să facă un singur lucru să plece la ora 12 când a aflat că este o problemă la Caracal. Trebuia să se informeze de la dispecer. Domnul Alexe de comun acord cu domnul Rădoi a trimis la Redea toată poliția din Caracal.

Acest domn Alexe trimite o fotografie doar domnului Rădoi cu acea mașină a lui Dincă dar polițiștilor nu. Ce înțelegeți de aici? Unde e buna credință?

Acea imagine nu a avut-o niciodată instituțiile statului, cu excepția DIICOT-ului, a domnului Alexe și a lui Rădoi. DIICOT a dat-o lui Alexe, Alexe a dat-o lui Rădoi.

Oamnii aceia care încercau să salveze un om nu au primit informațiile corecte. De ce acest domn Alexe trimite poliția la 10 km de Bold? Acest domn Alexe minte că STS a trimis poliția la 10 km. Nu, Alexe i-a trimis acolo. Informațiile ajungeau la acest domn Alexe care le schimba sensul", a spus Dumitru Coarnă.

Întrebat dacă fostul șef din IPJ Olt îl proteja pe Gheorghe Dincă, Dumitru Coarnă a spus că este de părere că Alexe l-a ajutat indirect pe acesta.

"Pe probe indirecte da! Eu dacă eram Alexe luam toți polițiștii și intram acolo! Alexe era șeful poliției pus de Vâlcov la Slatina, prin intermediul secretarei Carmen Dan. Acest domn Alexe a dispus cercetari disciplinare împotriva politistilor din Caracal care au intrat in contradicție juridică cu acest Radoi.

Alexe a comunicat cu Florian Dragnea, actualul șeful interimar al Poliției Române, era la momntul respectiv adjunctul Inspectorului General. Minte ca acele locații au fost date de STS. Dragnea le-a dat mai departe lui Georgian Drăgan, fostul purtător de cuvânt al Poliției Române. Alexe e pe felie cu Dragnea. Are o mare problemă pentru că a ascuns sau nu a comunicat corect informațiile pe care le controlează acest domn Alexe prin intermediul lui Rădoi.

Fifor știe lucrul acesta de trei zile. I-am spus lucrurile acestea domnului ministru Fifor”, a declarat Dumitru Coarnă.

