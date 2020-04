Ce a înțeles un lider de sindicat din Poliție despre starea de urgență. Dumitru Coarnă, față în față cu propria neștiință, zbiară și blestemă jurnaliștii (VIDEO)

Dumitru Coarnă, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), a ținut să-l apere pe polițistul care l-a amendat pe șoferul din din Câmpulung, deși acesta prezentase documentele la geamul portierei, exact cum recomandă chiar Poliția Română pe pagina sa de Facebook, și, mai important, cu prevăd clar măsurile adoptate pe timpul stării de urgență. Într-o intervenție telefonică în emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV, Coarnă a susținut, nici mai mult nici mai puțin, că măsurile impuse de autorități în acest domeniu pe perioada stării de urgență sunt simple... recomandări. Liderul de sindicat a insistat că cea mai importantă este legea dată înainte de instituirea stării de urgență și a refuzat să spună dacă asta înseamnă că măsurile recent adoptate sunt practic ilegale. La insistențele celor doi jurnaliști, Coarnă a început să zbiere și a trecut la blesteme.

