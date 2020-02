Coarnă, despre polițistul agresat de soție: Agentul a procedat corect. La violență nu trebuie să răspundem cu violență (VIDEO)

Dumitru Coarnă, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, a declarat, pentru B1 TV, că polițistul din Florești care a cerut ordin de protecție împotriva soției agresive a procedat corect, căci nu a răspuns la infracțiune cu o altă infracțiune.

La violență nu trebuie să răspundem cu violență, a insistat liderul de sindicat.

Un bărbat din Florești, județul Prahova, care este polițist în Filipeștii de Pădure, a alertat autoritățile după ce a fost bătut de soție. Acesta a susținut că el și fiica sa, în vârstă de 16 ani, au fost agresați. Autoritățile au emis ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile față de femeie. (Detalii AICI)

