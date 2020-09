Dumitru Dragomir: "Da, am trei pensii, pentru că le merit!" Ce sumă uriașă încasează de la stat și ce avere are

Dumitru Dragomir, actualul candidat pentru Consiliul General al Municipiului București, a recunoscut joi seară, în platoul B1 Tv că are 3 pensii.

Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a spus că merită să primescă banii pe care îi încasează și a dezvăluit că a avut un salariu de 15.000 de euro la Ligă. Dumitru Dragomir încasează de la stat trei pensii în valoare de 206, 400 de lei.

"Eu pe unde am fost am făcut câte ceva. Eu am concurat pentru Primăria Capitalei și am ieșit pe locul 3, cu Băsescu și cu Geoană. Eu, da, am trei pensii. Pentru că le merit. Am contribuit, aveam 15.000 de euro pe lună salariu, plăteam 6000 de euro la stat, la Ligă. Am fost 2 legislaturi la Parlamentare, dintre care vicepreședinte de Comisie Parlamentară. Sunt singurul din istoria acestei țări din opoziție care ama făcut singur o lege organică, am drept de autor asupra ei. Cine se compară cu mine dintre toți consilierii aștia care sunt propuși? Pe unde am fost Am făcut stadioane, am promovat tineri, am făcut sediul Ligii, cel mai frumos din lume, nu din acestă țară. Eu am finanțat și n-am luat de la clubburi bani. Eu m-am zbătut și am făcut rost de bani și am făcut această clădire", a spus Dragomir.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Ce avere are Dumitru Dragomir

Mitică de la Ligă a avut o vilă pe care a vândut-o în 2020 și pentru care a încasat 3,9 milioane de euro. În declarația de avere, acesta a mai trecut și ceasuri și bijuterii de 100.000 de euro. În prezent mai deține o vilă de 500 de mp și două apartamente, de 210 și 240 de mp. Totuși în conturi, acesta are doar 218.000 de lei și 210.000 de euro. Andreea Esca, de NERECUNOSCUT! Nimeni NU a mai văzut-o aşa pe vedeta PRO TV (FOTO)