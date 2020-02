Ciclonul care a făcut prăpăd în Europa va lovi şi România. După ninsorile de săptămâna trecută, ţara noastră se va confrunta cu furtuni și ploi puternice. În schimb, temperaturile cresc datorită unui val de aer mediteranean care va pătrunde în ţara noastră, relatează B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.