După ce i-a amenințat pe protestatari cu BĂTAIA, Sebastian Ghiță se întoarce la Domnul: 'Statul să acorde BISERICII 100 de milioane de euro pe an pentru românii din diaspora'

După ce în urmă cu câteva zile îi amenința cu bătaia pe protestatarii #rezist, Sebastian Ghiță se întoarce la cele sfinte!

Mare e grădina Domnului! Fostul parlamentar PSD Sebastian Ghiță, fugar în Serbia, le face românilor, pe Facebook, o propunere ”clară și practică”.

Candidat la europarlamentare din partea PRU, acuzatul de corupție în mai multe dosare Sebastian Ghiță spune că statul trebuie să acorde anual Bisericii 100 de milioane de euro pentru cursuri în limba română în comunitățile de români din străinătate.

“Multi vorbesc despre romanii plecati in strainatate si mor de grija acestora din vorbe. Vreau sa fac o propunere care sa fie clara si practica.

Plata a 100 milioane de euro pe an din partea Statului Roman catre Biserica Ortodoxa Romana pentru a organiza scoli cu program scurt ( 2h ) pentru predarea Limbii Romane si a Istoriei Romanilor. Un curs de dezvoltare personala in limba romana cred ca ar fi bine primit in orice comunitate romaneasca din strainatate.

In felul acesta copiii romani care se nasc in strainatate pot sa ramana copii romani, Biserica isi va creste prezenta in viata familiilor romanesti iar Romania va face in sfarsit ceva pentru cetatenii sai care traiesc in afara tarii.

Datoria noastra fata de Romania este sa o pastram mereu in minte si in suflet iar datoria Statului Roman este sa foloseasca resursele stranse de la cetateni pentru a ajuta Poporul Roman sa prospere si sa devina tot mai educat si mai numeros intr-o Europa si o lume supuse pericolului imigratiei.

În mod tradițional și istoric, rolul Bisericii nu se reduce doar la sacralitatea ritualurilor, învãțãturilor și Sfintelor Taine care constituie corpul profund al instituției. Existã un rol educativ, cultural și social care trebuie sprijinit și încurajat sã se dezvolte. Școlile bisericești și mãnãstireoti au fost focare de culturã românești din cele mai vechi timpuri. Așa încât tradiția școlilor sau mãcar a unor cursuri organizate în cadrul bisericilor ar trebui luatã serios în considerare și revitalizatã.

Nu trebuie sã renunțãm la a fi noi înșine doar pentru cã am intrat într-o lume globalã.

Credibilitatea de care se bucurã BOR în rândul românilor este o dovadã în acest sens. Și este argumentul pentru a demara o implicare și o colaborare mai mare între stat, societate și Bisericã”, scrie Sebastian Ghiță pe Facebook.

Zilele trecute, el se războia cu protestatarii #rezist, cărora le-a promis o bătaie soră cu moartea: "Daca le mai prindem pe strazi pe bandele #rezist cum i-am vazut astazi la Ministerul Justitiei s-ar putea sa se intalneasca cu niste cetateni de la Partidul Romania Unita care sa le dea niste suturi in fund si sa ii trimitem acasa."(Detalii AICI)

Amintim că Sebastian Ghiță, care a fugit în Serbia în 2017, după ce a fost trimis în judecată în mai multe dosare de corupţie, va candida din partea Partidului România Unită pentru că, spune el, ”o voce românească trebuie să se audă răspicat”.