După un val istoric de căldură, vine sezonul uraganelor și a incendiilor. Avertismentul ONU

Potrivit agenției meteorologice ONU, bazinul Oceanului Atlantic înregistrează un record al uraganelor, în timp ce coasta de vest a Statelor Unite se luptă cu cele mai mari incendii de vegetație de până acum.

Totul după un val istoric de căldură, notează New York Times.

Sezonul uraganelor și a incendiilor, după un val istoric de căldură

Temperaturile înregistrate în lunile iunie și august au stabilit un nou record în emisfera nordică, a anunțat Organizația Meteorologică Mondială (OMM).

De asemenea, temperatura globală în aceeași perioadă a fost cu 0,92 grade peste media secolului trecut, devenind a treia cea mai fierbinte perioadă înregistrată.

„Căldura a contribuit la un sezon al incendiilor catastrofal", a declarat purtătoarea de cuvânt a OMM, Clare Nullis, precizând că schimbările climatice au intensificat secetele, care la rândul lor au crescut riscul de incendii.

Concret, șase dintre cele mai mari incendii înregistrate vreodată în California s-au produs anul acesta. Cel mai recent, cel din luna august, a distrus aproape 3.200 de kilometri pătrați, potrivit autorităților statului american.

În paralel, Centrul pentru Uragane din Statele Unite a avertizat asupra producerii a cinci cicloane deasupra bazinului atlantic, un record după anul 1971: Paulette, Rene, Sally, Teddy și Vicky.Femeia s-a dezbrăcat şi s-a ascuns sub pat, ca să-i facă o surpriză iubitului. El a intrat în cameră, iar ea, de pe parchet, a trăit şocul cel mare

„Rămânem fără nume de uragan", a precizat Nullis, explicând că lista prestabilită a celor 21 de prenume pentru acest sezon a fost aproape epuizată. De aceea, pentru viitoarele uragane produse până la 30 noiembrie, când se încheie sezonul furtunilor tropicale în Atlantic, agenția ONU va trebui să recurgă la literele alfabetului grecesc.

Uraganul Laura, inclus în categoria 4

Uraganul Laura, de la sfârșitul lunii august, a fost inclus în categoria 4, fiind printre cele mai puternice furtuni care au lovit vreodată Statele Unite.

„Înțelegeți, statul nostru nu a văzut o furtună în așa fel, în multe, multe decenii. Nu am văzut viteze ale vântului de parcă vom experimenta într-o perioadă foarte lungă", a declarat guvernatorul din Louisiana, John Bel Edwards.

Peste 1,5 milioane de oameni din regiunile de coastă din Texas și Louisiana au fost sub o formă de ordin de evacuare, scrie The New York Times, în vreme ce sute de mii de oameni din Louisiana sunt fără curent sau apă în urma uraganului.

Departamentul de Sănătate din Louisiana a replicat că peste 220.000 de rezidenți s-au confruntat cu întreruperi ale sistemului de apă, ceea ce înseamnă că zona lor „nu se poate accesa apa”.

Cel puțin șase persoane au murit în Louisiana, ca urmare a uraganului Laura, au confirmat oficialii de stat pentru CBS News.