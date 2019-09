După o vară intensă pe litoral, turiștii s-au mutat la munte: Toate detaliile despre traficul intens de pe Valea Prahovei, în direct pe B1TV (VIDEO)

A venit toamna, iar turiştii s-au mutat de la mare la munte. Trafic intens de pe Valea Prahovei în acest weekend, în special în zona staţiunilor montane, între Sinaia şi Braşov.



Cum se circulă la această oră şi la ce trafic ne putem aştepta mâine, când turiştii revin acasă, aflăm de la comisarul şef Cătălin Bocai, de la Infotrafic, relatează B1TV.

