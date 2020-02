E LEGE! SE DAU BANI de la STAT! ORICE ROMÂN poate să-i PRIMEASCĂ! Toată LUMEA aștepta VESTEA aceasta

Vești bune pentru români! Se dau bani de la stat!

Și în acest an va continua unul dintre cele mai așteptate programe guvernamentale. Cel care a făcut anunțul este ministrul Costel Alexe, conform Agerpres.

Românii pot primi 10.000 de euro de la stat, dar suma poate ajunge chiar până la 11.350 de euro în anumite condiţii. Iată ce trebuie să facă pentru asta!

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a declarat vineri, la Craiova că programul Rabla Clasic va fi lansat în luna martie, la Craiova, la Ford, iar pentru anul 2020 Guvernul României şi-a asumat să aloce cea mai mare sumă de până acum atât pentru programul Rabla Clasic, cât şi pentru programul Rabla Plus.

“Pentru Rabla Clasic ne-am luat angajamentul că vom avea 60.000 de vouchere pe care le vom oferi cetăţenilor pentru achiziţionarea de autoturisme păstrând aceleaşi valori ca în anul trecut, iar pentru Rabla Plus, bugetul pentru acest an creşte de la 95 milioane la 140 milioane (lei – n.red.), urmând ca în acest an, pe lângă dezvoltarea reţelei naţionale de încărcare, să finanţăm minim 3.000 de maşini electrice”, a declarat ministrul Mediului.

Costel Alexe a precizat că valoarea bonusului pentru maşinile electrice se păstrează la 10.000 de euro, ca şi anul trecut. “Este cea mai mare valoare a a unui voucher pentru o maşină electrică din Europa”, a subliniat ministrul.

“Se păstrează ca anul trecut valoarea de minim 10.000, iar dacă mai adăugăm şi faptul că românii pot casa un autoturism vechi, voucherul poate ajunge până la 11.350 euro. Aş vrea să spun că este cea mai mare valoare a unui voucher pentru o maşină electrică din Europa şi mă bucur foarte mult că Guvernul Ludovic Orban susţine modernizarea parcului auto din România şi ne dorim să creştem de la an la an”, a spus ministrul Costel Alexe.

Acesta a precizat că în acest an, în martie, se va lansa programul Rabla Clasic, la Craiova, la Ford, scrie Agerpres.