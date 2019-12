E OFICIAL: Poți călători GRATIS în noaptea de Revelion! Vezi AICI toate detaliile

Free Now, parte a celei mai mari platforme europene de mobilitate urbană deţinută de Daimler şi BMW, a anunţat, luni, că nu va avea tarif dinamic de Revelion şi aşteaptă peste 250.000 de comenzi în noaptea dintre ani, o creştere de 40% a numărului de curse comandate, comparativ cu perioada similară a anului 2018.

La finalul lunii noiembrie, Free Now a anunţat că se lansează în România cu 100.000 de curse gratuite şi 50% reducere la plăţile cu cardul, aceasta urmând să înlocuiască Clever, care va continua să funcţioneze o perioadă în paralel cu noua aplicaţie.

Aplicaţia, care integrează atât taxi, cât şi ridesharing, va asigura călătorii fără tarif dinamic în noaptea dintre ani. În plus, aplicaţia a anunţat că nu are tarif dinamic, indiferent de perioada anului sau de momentul zilei, de vreme, de condiţiile de trafic sau de cererea şi oferta de maşini.

De asemenea, pasagerii beneficiază în continuare de curse gratuite folosind codul prima.cursa şi au 50% reducere pentru comenzile plătite cu cardul. În acelaşi timp, şoferii vor primi de Revelion cele mai mari bonusuri din an, aceasta fiind o motivaţie suplimentară pentru a rămâne activi în această perioadă, potrivit companiei.

În acest an, peste un milion de români au călătorit cu Clever şi Free Now. În total, 2019 va fi încheiat cu peste 30 de milioane de curse, cu 50% mai multe decât anul anterior, iar pentru 2020 Free Now estimează o creştere cel puţin similară.

Aplicaţia este disponibilă din decembrie în Bucureşti şi în alte 100 de oraşe din nouă ţări europene în care grupul operează - Germania, Marea Britanie, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Polonia, Austria şi Suedia. Din 2020, noua aplicaţie va fi lansată şi în alte oraşe din România unde Clever are deja prezenţă.

Alte platforme de transport active pe piaţa din România sunt Uber, Yango şi Bolt, scrie news.ro.