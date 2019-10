E OFICIAL! S-A DECIS! Se TAIE ALOCAȚIILE ELEVILOR! De la 1 ianuarie 2020, va intra în vigoare LEGEA!

Vești proaste pentru elevii români! Iată cine nu va mai primi alocație începând cu 1 ianuarie 2020.

Mai exact, elevii care au acumulat un numar mare de absente pe care nu le pot motiva, vor primi mai putini bani de la Guvern.

Concret, un elev care acumuleaza intr-un semestru intre 10 si 19 absente nemotivate va primi o alocatie micsorata cu 20%. Daca numarul absentelor nemotivate este mai mare de 20, elevul nu va mai primi deloc alocatie.

De asemenea, ajutoarele sociale acordate familiei elevului vor fi suspendate.

Aceasta masura din urma s-a pus deja in practica, iar doar in luna august peste 400 de familii din judetul Vaslui nu au mai primit bani de la stat.

„In luna august a fost suspendata plata alocatiilor de sustinere a familiei pentru un numar de 427 de familii, suma aferenta fiind de 88.741 lei.

„Alocatia pentru sustinerea familiei a fost diminuata de la plata în proportie de 20%, respectiv 50% pentru un numar de 539 de familii cu suma de 25.716 lei.

„Numarul total de absente scolare nemotivate transmise de Inspectoratul Şcolar Judetean catre institutia noastra a fost de 1.869”, a declarat Sorin Prepelita, directorul AJPIS Vaslui.

Prin aceasta masura statul incearca sa limiteze abandonul scolar, care a atins cote alarmante in Romania in ultimul an.