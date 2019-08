E românul momentului: Bodyguard din Cluj, CELEBRU pe mapamond, mai puțin la el acasă. Ce-a făcut de-a devenit faimos!

Are 40, este bodyguard în Cluj, î l cheamă Pavel Florin și a devenit fără să vrea noua senzație a internetului. E atât de celebru, încât a devenit un model de urmat din Europa și până în îndepărtata Australie. Postul american de televiziune CNN i-a dedicat un material în întregime, dar în România nu s-a auzit de el mai deloc, scrie Digi24.

Clujeanul a devenit, peste noapte, cel mai cunoscut jucător de cricket din România. El a ajuns o veritabilă vedetă mondială în acest sport cvasi-inexistent în țara noastră, în urma viralizării unei postări publicate pe Twitter, în care românul era ironizat pentru stilul său neortodox de aruncare a mingii.

După ce pasionații de cricket l-au ridiculizat în fel și chip, Pavel, care practică acest sport de 8 ani și este președinte al clubului Cricket România din Cluj, a recunoscut: „Da, stilul meu de aruncare nu e deloc unul frumos. Dar nu-mi pasă, pentru că iubesc cricketul”.

În urma aceste postări, toate ironiile s-au transformat în laude, iar toate vedetele internaționale ale cricketului au sărit în apărarea clujeanului, pe care l-au felicitat și încurajat pentru atitudinea afișată.

Într-un interviu acordat pentru Liga Europeană de Cricket, Florin a povestit despre cum a parcurs 500 de kilometri în nouă ore pentru a ajunge la o partidă de cricket care urma să se dispute dimineața. Echipa sa din Cluj participă la prima ediție a Ligii Europene de Cricket, alături de alte echipe din Italia, Spania și Olanda.

