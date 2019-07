Ecaterina Andronescu a mototolit și călcat în picioare bancnote, în faţa absolvenţilor. Cum și-a motivat gestul (VIDEO)

Pilda ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu, la ceremonia absolvenților de la Politehnică - a mototolit și a călcat în picioare două bancnote pentru a le demonstra valoarea. Ea a făcut același gest și în urmă cu 9 ani, amintește B1 TV.

Ministrul Educației a făcut un gest surprinzător la festivitatea de absolvire a promoției de ingineri 2019 „Petrache Poenaru". Ecaterina Andronescu a mototolit două bancnote și apoi le-a călcat în picioare, pentru a le da o lecție de viață absolvenților.

”Filosofia acestei experiențe este cât se poate de clară, le vreți și mototolite, le vreți și călcate în picioare, pentru că au valoare. Mesajul meu este următorul: dacă în viață, pentru că viața are și urcușuri și coborâșuri, dacă se mai întâmplă să fiți mototoliți sau uneori călcați în picioare, nu vă pierdeți cumpătul, pentru că aveți valoare și vă respectăm și vă prețuim pentru valoarea pe care o aveți”, le-a spus Ecaterina Andronescu absolvenților.

Ministrul ţine mult la această demonstraţie, pe care a mai făcută şi în urmă cu 9 ani tot la o festivitate de la Politehnica Bucureşti.

