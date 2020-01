Ecaterina Andronescu: „Cristina Țopescu a fost om în adevăratul sens al cuvântului, un om atât de drept... Avea încă multe lucruri de spus și de făcut. Fără îndoială este un reper (VIDEO)

Ecaterina Andronescu a declarat, pentru B1 TV, că jurnalista Cristina Țopescu a fost un om extraordinar, mereu dispus să ajute pe oricine, un jurnalist vertical și profesionist și un om care încă mai avea multe de spus și de făcut.

Senatoarea PSD a subliniat că jurnalista va rămâne un reper.

„Vestea aceasta e foarte tristă. Am cunoscut-o pe doamna Cristina Țopescu și vă mărturisesc că o să-mi rămână tot timpul în memorie un om în adevăratul sens al cuvântului, dispus permanent să dea o mână de ajutor și celui care nu-i cerea această mână de ajutor.

Am cunoscut-o ca fiica tatălui - avea un respect și prețuire extraordinare. Am cunoscut-o ca reporter, am fost în mai multe emisiuni invitată la doamna Țopescu. Vă mărturisesc că spunea - sigur, nu neapărat în emisiune - că întotdeauna are grijă să se ridice la înălțime așteptărilor pe care le-ar fi avut tatăl ei. Ceea ce nu e puțin, că și tatăl a fost un ziarist remarcabil, absolut remarcabil.

Ca jurnalistă, mereu am văzut-o preocupată să fie o profesionistă, să nu-i scape nimic în pregătirea unei emisiuni. Am apreciat lucrul acesta și verticalitatea pe care o arăta de fiecare dată. Se bătea pentru nedreptatea ce se făcea altora. Era un om atât de drept... Atât de tare regret, îmi pare așa de rău... Avea încă multe lucruri de spus și de făcut.

În toate emisiunile domniei sale la care am fost, întrebările păreau că sunt puse ca să se lămurească pe dânsa și, evident, telespectatorii, nu ca să te pună pe tine, interlocutor, în dificultate. Fără îndoială este un reper”, a declarat Ecaterina Andronescu, pentru B1 TV.