Cazul Caracal, în presa internațională: Știrea despre demiterea Ecaterinei Andronescu de la Ministerul Educației, cea mai citită de pe site-ul BBC (VIDEO)

Scandalul şi revolta cetăţenilor la adresa autorităţilor după drama din Caracal sunt dezbătute şi de jurnaliştii de la BBC. Aceştia au menționat și demiterea Ecaterinei Andronescu din fruntea Ministerului Educaţiei după ce a declarat că ea a fost învăţată de părinţi să nu se urce în maşinile necunoscuţilor. Aceasta a fost cea mai citită ştire de pe site-ul BBC.

Sub titulul „Crima Alexandrei Măceșanu: Un ministru demis pentru remarci «profund greșite»”, jurnaliştii de la BBC au scris despre cum a ajuns Ecaterina Andronescu să fie dată jos de la conducerea Ministerului Educaţiei de premierul Viorica Dăncilă.

”Premierul României l-a demis pe ministrul Educaţiei pentru comentariile sale «profund greșite» despre un caz de răpire. Prim-ministrul Viorica Dăncila a spus că remarcile Ecaterinei Andronescu despre răpirea unei adolescente arată o «lipsă de înțelegere»”, au punctat jurnaliştii BBC.

"Doamna Andronescu a spus la televizor că a fost educată «să nu se urce în maşini cu străinii»", au scris ziariştii britanici.

Aceştia au amintit și de faptul că şi alţi oficiali de la Bucureşti şi-au pierdut funcţiile de conducere în urma dramei din Caracal. Primul nume menţionat este cel al șefului Poliției Române, Ioan Buda, iar despre fostul ministrul de Interne, Nicolae Moga, jurnaliştii BBC au scris că şi-a dat demisia.

"Dar sunt cerute mai multe demisii", mai notează aceştia. BBC mai anunţă că "autoritățile au fost criticate pentru răspunsul lor lent la cele trei apeluri de urgență ale Alexandrei".

Şi joia trecută, BBC a publicat un articol în care a relatat şirul poveştii dramatice de la Caracal.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că o demite pe Ecaterina Andronescu din funcţia de ministru al Educaţiei după ce fostul oficial a făcut o declaraţie cinică în legătură cu drama Alexandrei Măceşanu şi a Luizei Melencu, dispărute după ce au mers cu maşini de ocazie.

