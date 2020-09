Ecaterina Andronescu, fostul ministrul al Educației: Vă mărturisesc suferința reală când știu că nu putem să le oferim celor tineri salarii suficient de mari și pleacă în afară

Ecaterina Andronescu, fostul ministrul al Educației, a vorbit joi, într-o intervenție pe B1 despre situația tinerilor absolvenți ai universităților românești care iau drumul străinătății și care reprezintă o mare pierdere pentru țară.

"Pornesc de la premiza că cel mai mare capital este omul și cu atât mai mult din poziția mea de dascăl, va mărturisesc suferința reală când știu că nu putem să le oferim celor tineri, pregătiți aici în Universitățile noastre salarii suficient de mari și pleacă în afară. E o pierdere uriașă pentru România. Nu înțeleg să nu plece. Problema noastră este să le asigurăm aici condiții în așa fel încât să nu mai plece. România este o țară superbă, am făcut peste 1 milion de km umblând pe la școlile din România și n-am găsit un colț de țară unde să spun 'Aici nu mi-a dori să trăiesc!'. Este important învățământul pentru România, trebuie să-l finanțăm, indiferent că e de stat sau privat", a declarat fostul ministrul al învățământului.

Ecaterina Andronescu a mai vorbit și despre faptul în educație trebuie să se investească cu prioritate, mai ales după dezastrul provocate de pandemia de COVID-19.

"Pandemia este un subiect pe care nu putem să-l ocolim și in pandemie, din păcate, sistemnul de învățământ a fost în cea mai mare suferință. Acestea sunt niște urgențe. Educația și sănătatea pe timp de pandemie și ocrotirea vieții oamenilor reprezintă prioritatea zero pentru a acestă perioadă", a mai spus Ecaterina Andronescu.

