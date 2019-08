Ecaterina Andronescu: 'Mă așteptam să fiu demisă de mai mult timp. Declarația nu a fost una nefericită. Niciodată nu am fost un om lipsit de empatie' 

Ecaterina Andronescu susține că declarația sa cu privire la cazul Caracal, în urma căreia a fost demisă de la conducerea Ministerului Educației, a fost scoasă din context. Deja fostul ministru a declarat, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, atunci când a afirmat ea a învăţat acasă să nu se urce cu străinii în maşină, a vrut să spună că elevii trebuie să fie responsabilizați să se protejeze de răufăcători.

”Intervenția mea de la televiziune avea un singur scop, acela de a responsabiliza și școala în a-i învăța pe copii să se protejeze de răufăcători. Acesta era scopul. Că face ce face familia, am spus că își în cazul meu familia m-a învățat, dar și școala trebuie să facă. De aceea am gândit o campanie pentru la toamnă pentru a-i învăța pe copii aceste lucruri”, a spus Ecaterina Andronescu.

Întrebată de ce nu a reușit să rezolve problema transportului pentru elevi în toate mandatele pe care le-a avut la Ministerul Educației, Andronescu a răspuns:

”În proiectul de anul acesta pentru la toamnă avem 2.000 de microbuze să le înlocuim pe o parte și să ducem în localitățile în care nu sunt. Lucrurile acestea s-au întâmplat începând cu mine. În primul meu mandat din 2001-2003, asta am făcut, am dus în teritoriu 800 de microbuze. Acum copiii sunt în vacanță. Microbuzele merg cu copii în momentul în care sunt la școală”.

La afirmația potrivit căreia a lăsat să se înțeleagă că părinții nu i-au spus Alexandrei să nu se urce în mașina vreunui străin, fostul ministru al Educației a răspuns: ”Nu, îmi parte foarte rău. Este o interpretare incorectă. Niciodată, eu, în viața asta publică, nu m-am dovedit un om rupt de realități sau lipsit de empatie față de cei aflați în dificultate”.

De asemenea, Andronescu a spus că se aștepta de mai multă vreme să fie demisă de la Ministerul Educației.

”Eu așteptam mai demult acest lucru pentru că au fost câteva situații la care eu nu am răspuns. O dată că m-am pronunțat public legat de cei care au dat titularizarea și au obținut note mai mici de 5, că nu au ce căuta în sistemul de învățământ profesorii. Acest lucru a supărat. Am simțit această tensiune”, a mai spus Ecaterina Andronescu, insistând că declarația făcută despre cazul de la Caracal nu a fost una ”nefericită”.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, vineri, că o demite pe Ecaterina Andronescu din funcţia de ministru al Educaţiei, după aceasta a făcut o declaraţie de un cinism ieşit din comun în legătură cu cazul Caracal. După dispariţia Alexandrei, Ecaterina Andronescu a precizat că ea a învăţat acasă să nu se urce cu străinii în maşină. Ministrul Educaţiei a lăsat să se înţelreagă că tot Alexandra e vinovată.

