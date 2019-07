Profesorii care au luat sub 5 la titularizare sau care s-au retras din concurs nu mai au voie la catedră. Andronescu: Nu se poate să fii profesor și să nu fi în stare să treci un examen

Profesorii care au primit sub nota 5 la proba scrisă de la titularizare și cei care s-au retras din examen nu vor mai fi primiți ca suplinitori. În total, aproximativ 8.000 de persoane nu vor mai fi primite la catedră. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat, pentru HotNews, că prin astfel de măsuri ar putea crește calitatea predării în învățământul preunivesitar, după model universitar. În plus, această măsură este prevăzută în metodologia privind organizarea examenului.

”În metodologie scrie că cei care n-au promovat, sau au promovat cu note sub 5, nu intră în învățământ. Scrie în metodologie! În momentul în care eu vreau să intru la titularizare mă duc să încerc marea cu degetul? Adică intru în examen, constat că nu știu nimic și dau lucrarea și mă retrag. De ce să fac eu discriminare între cel care a dat lucrarea pentru că nu a știut subiectul și cel care a stat acolo și a luat 4.50. Și atunci trebuie să aplicăm aceeași unitate de măsură începând din 9 septembrie.

Dacă Ministerul Educației nu este susținut să ridice puțin ștacheta, eu nu știu dacă mai e ceva de făcut pentru școala asta românească. Nu se poate! 3.960 de candidați s-au retras din concurs. Adică ei sunt șmecheri. Am văzut că nu știu subiectul, mă retrag din concurs că mă duc suplinitor la toamnă”, a explicat Ecaterina Andronescu, pentru HotNews.

”Nu se poate să fii profesor care să nu fi în stare să treci un examen. Eu când am intrat, deși am fost șefă de promoție, am dat examen de intrare ca asistent. După trei ani am dat examen să intru ca șef de lucrări. De aceea, universitățile au niște standarde pe care nu le depășesc”, a mai declarat Andronescu.

Ministrul Educației a mai precizat, pentru HotNews, că sunt suficienți profesori pentru anul școlar următor: ”a scăzut numărul de elevi atât de mult încât nu ne mai punem problema că rămânem fără profesori”.