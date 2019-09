Din punct de vedere astronomic mai este extrem de puțin până la echinocțiul de toamnă. Acesta va avea loc pe 23 septembrie

Ca în fiecare an, la sfârșitul lunii septembrie, are loc echinocțiul de toamnă sau începutul toamnei astronomice. Asta înseamnă că după data de 23 septembrie zilele devin mai scurte și nopțile mai lungi, iar acest lucru durează până la solstițiul de iarnă, care, în 2019 are loc pe 22 decembrie, scrie cancan.ro.

Echinocțiul are loc de două ori pe an. Prima dată în jurul datei de 21 martie, reprezentând echinocțiul de primăvară, iar cea de-a doua oară, în jurul datei de 22 septembrie.

Peste tot în lume, de echinocțiul de toamnă se serbează frumusețea Naturii și trecerea timpului. Succesiunea anotimpurilor este considerată un motiv de bucurie, pentru că fiecare dintre anotimpuri aduce cu sine frumusețe și diversitate.

