Echipa Netflix, atacată de tăietorii de lemn din România: Totul s-a întâmplat în timpul filmărilor pentru un serial (VIDEO) 

Probleme pentru echipa Netflix în România. Activiștii care îi însoțeau pe realizatori la filmările din România pentru seria de documentare "Broken", au fost agresați de tăietorii de lemn din Valea Cernei, potrivit organizaţiei Agent Green.

Gabriel Păun, activist de mediu la Agent Green povesteşte că, în timpul filmărilor pentru documentar, atât el cât şi jurnaliştii americani au trecut prin clipe de coşmar, fiind sechestraţi în pădure de către exploatatorii de lemn.

"Cred că seria de documentare investigative Broken este prima prezenţă Netflix în România. Serialul expune partea întunecată a industriilor lemnului, cosmeticelor, plasticului şi ţigărilor electronice. Când vine vorba despre mobilă ieftină, de proastă calitate, care devastează pădurile şi se vinde pe toată planeta, România este cap de listă în episodul documentarului dedicat acestui subiect”, a declarat activistul român.

Grupajul de reportaje de investigație expune fraude, fenomene de corupție și neglijență care marchează unele dintre cele mai cunoscut produse din lume.

Serialul "Broken” va fi difuzat în 190 de țări începând cu sfârşitul lunii.

