CORONAVIRUS | Ludovic Orban, la întâmpinarea echipei de medici şi asistenţi medicali români care a participat la o misiune în Republica Moldova (VIDEO)

Echipa de medici şi asistenţi medicali români care a participat la o misiune în Republica Moldova, unde a acodat sprijin în lupta împotriva epidemiei cu noul coronavirus, s-a întors, sâmbătă, în țară, premierul României Ludovic Orban fiind prezent în Vama Albiţa din judeţul Vaslui la întâmpinarea acesteia, alături de ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.

Acesta a mulţumit cadrelor medicale pentru efortul depus şi riscurile asumate.

”Primiţi recunoştinţa noastră pentru curajul pe care l-aţi avut, pentru efortul pe care l-aţi depus, pentru riscurile la care v-aţi expus şi pentru faptul că aţi făcut un lucru extrem de bun pentru fraţii noştri de peste Prut. Vă mulţumim, vă suntem recunoscători şi sunt convins că vom fi alături să vă urăm succes şi în alte misiuni de felul acesta”, a precizat Orban.

