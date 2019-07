ECLIPSA DE LUNĂ vine peste noi: Efectele TERIBILE ale fenomenului care va avea loc în scurt timp

E eclipsă de lună în noaptea de marţi spre miercuri şi va fi vizibilă și în România!

La exact 50 de ani de la lansarea misiunii Apollo 11, în data de 16 iulie 1969, Luna va oferi spectacolul unei eclipse parţiale care va putea fi admirată din majoritatea regiunilor Terrei, informează Agerpres.

Eclipsa parţială va începe la ora 20:01 GMT şi va atinge faza maximă la ora 21:30 GMT.

Spectacolul astronomic se va încheia la ora 22:59 GMT.

Daca iti privesti viata sentimentala la acest moment prin ochelari cu lentila rozalie, aceasta nuanta se poate schimba atunci cand Luna devine plina si are loc si eclipsa partiala de Luna pe data de marti 16 iulie 2019. Este vorba de cea de-a doua eclipsa a verii 2019 si nu este un eveniment obisnuit astral care sa treaca neobservat. Eclipsa de Luna inseamna ca influentele obisnuite pe care Luna plina le are asupra noastra sunt acum mult mai intense.

'Ascendentul eclipsei este în berbec. Mare atenție la noaptea dintre 16 spre 17 iulie, creierul va fi pe baricade, nu veți dormi, nu vă veți odihni, din acest motiv al ascendentului în berbec fiecare va dori să facă ceva. (...) Creați-vă o rețea proprie și puneți-vă admin, iar admin-ul este cel care hotărăște bucățica pentru fiecare. Acesta este un moment în care ar trebui să o faceți și vă veți dea seama că trebuie să renunțați la obiceiuri, la gânduri, la lucruri sau la oameni.'', recomandă astrologul Daniela Simulescu, pe site+ul DCNews.

In fiecare luna, ritualurile de Luna plina ne reamintesc sa folosim ocazia de a ne elibera de ceea ce nu ne mai serveste in mod pozitiv in viata noastra. Eclipsele fac acest lucru si mai intens, sunt ca un detergent puternic de curatare si te ridica la un nivel total nou urmare a efectului lor. Dar totul este pentru binele nostru. Ca sa avansam, avem nevoie sa ne debarasam, sa dam drumul, sa eliberam si exact asta ne ghideaza aceasta eclipsa partiala de Luna plina in Capricorn sa facem. Schimbarea este dificila dar este crucial ca sa ne reamintim de puterea noastra atunci cand trecem prin asemenea procese, conform sfatulparintilor.ro.

Unul din domeniile pe care aceasta eclipsa de Luna plina le impacteaza este cel al dragostei.

Nu este insa motiv de panica, nu inseamna ca relatia in care esti se poate termina, asa, dintr-o data, doar pentru ca e Luna plina, e eclipsa partiala si pentru ca Luna plina vine cu procese de debarasare. Cat timp suntem comisi sa evoluam personal, putem sa ne cream ce vis dorim si o putem face foarte bine din actualele relatii. Dar acestea trebuie sa evolueze si ele, iar ce aspecte nu sunt functionale vor cunoaste ajustari.

Daca esti in contact cu emotiile, cu dorintele si nevoile tale, vei putea sa vezi clar incotro are potential sa ajunga viata ta sentimentala.

Luna plina in Capricorn de marti 16 iulie 2019 iti va lumina ce nu functioneaza in domeniul amorului ca tu sa poti reflecta la acest aspect, sa il cureti rezolvandu-l si sa mergi mai departe mai bine decat erai.