Pe 2 iulie va fi ECLIPSA TOTALĂ de Soare! Totul despre ECLIPSELE VERII 2019. Cum îți vor impacta DESTINUL în mod MAJOR până în 2020? Legătura cu eclipsa iulie 2018!

In fiecare luna ne bazam pe ciclul Lunii : intunecimea purpurie a Lunii noi, luminozitatea misterioasa a Lunii pline si toate fazele sale intermediare. Luna este astrul ce influenteaza emotiile umane. Este legata de apa iar corpul uman este alcatuit peste 80% din apa, deci legatura noastra cu Luna este puternica, exista dintotdeauna si va fi cat timp va exista viata pe Terra.

Din cand in cand, Luna are anumite aliniamente puternice cu Soarele, formand potentul fenomen numit eclipse.

Eclipsele sunt evenimente cosmice dinamice care activeaza NODURILE LUNARE. Spus simplu, Luna se roteste in forma eliptica prin cele 12 zodii. Punctele cele mai inalte respectiv joase din aceasta miscare corespund Nodurilor lunare. Fiecare dintre noi are in harta sa natala Nodurile lunare Nord si Sud in anumite zodii. Nodurile lunare mai sunt numite si Nodurile Destinului si simbolizeaza calea noastra karmica – trecutul si viitorul, de unde venim si spre ce ne indreptam, ce am trait in alte vieti si ce avem de invatat in aceasta viata.

Pe 6 noiembrie 2018, Nodul Nord s-a mutat in Rac iar Nodul Sud in Capricorn pana in 2020.

RACUL, noua pozitie a Nodului Nord, reprezinta caminul nostru, radacinile noastre, traditiile noastre, ceea ce ne face sa ne simtim in siguranta, protejati, hraniti, ingrijiti. Racul este simbolul sigurantei, a mamei, a ceea ce ne hraneste si ingrijeste.

CAPRICORNUL reprezinta societatea, spre ce aspiram, cariera, statutul, reputatia. Capricornul este simbolul autoritatii si al tatalui.

Intrucat Nodul Sud conectat cu trecutul este in Capricorn, iar Nodul Nord al propriei vointe si sansei de a imbunatati karma este in Rac, lectia noastra este sa ne indreptam karma cu Capricornul – autoritatea, cariera, ambitia, reputatia si statutul – prin energia Racului – confort, siguranta, construirea unui camin, orice inseamna asta pentru fiecare in parte.

Sub Nodul Nord in Rac, oamenii vor incepe sa se simta atrasi de vibratia corespunzatoare gandirii : “nu mai am chef de sclavie, m-am saturat de tot ce inseamna aceasta societate cu pretentiile ei si lipsa mea de libertate ca sa imi traiesc viata mai liber si cu bucurie, vreau un camin confortabil, sigur, vreau sa ma simt ca acasa, vreau sa imi hranesc sufletul si familia, sa cultiv pamant, vreau sa imi onorez iubirea de sine. Nu mai vreau sa slugaresc asa de mult si sa uit de mine.”

Asa se naste noua cale a umanitatii care sa manifeste o realitate superioara si validata emotional. Muncim, dorim cariera si succes, dar nu in detrimentul pierderii totale a contactului cu inima, mama, caminul, pamantul, sufletul.

Astfel, eclipsele activeaza aceste Noduri Lunare din fiecare harta natala, punand lumina asupra destinului nostru. Deci da, eclipsele sunt UN FENOMEN IMPORTANT.

Dar desi eclipsele sunt evenimente astrale majore, nu sunt chiar asa de rare. De fapt, in fiecare an sunt intre trei si sapte eclipse. O serie de eclipse a inceput pe 13 iulie 2018 si va continua pana in 2020 pe axa Rac-Capricorn, schimbandu-ne perceptia publica despre siguranta (simbolizata de Rac) si autoritate (reprezentata de Capricorn).

Eclipsele Rac-Capricorn continua si in aceasta vara 2019 cu o eclipsa solara in Rac pe 2 iulie 2019 si o eclipsa partiala de Luna in Capricorn pe 16-17 iulie 2019. Ultima eclipsa de pe aceasta axa va avea loc pe 5-6 iulie 2020 cand o eclipsa totala de Luna in Capricorn va inchide acest ciclu de doi ani.

Care este diferenta dintre o eclipsa de Soare si o eclipsa de Luna?

Exista doua tipuri de eclipse : de Soare si de Luna. Eclipsele solare apar atunci cand Luna este Noua si cand Soarele si Luna sunt pozitionate la exact acelasi grad din aceeasi zodie. In aceasta configuratie, Luna trece intre Soare si Pamant, obturand temporar Soarele. Daca se intampla pe durata zilei, rezultatul este de-a dreptul tulburator : pentru cateva momente, Soarele este total obturat de silueta Lunii.

