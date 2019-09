Lumea muzicii este din nou în doliu!

RĂMAS BUN, MIHAI CONSTANTINESCU!PRIMELE IMAGINI CU LOCUL DE VECI! ROMÂNIA E ÎN LACRIMI (GALERIE FOTO)

Legendarul cântăreţ american Eddie Money s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, din cauza complicaţiilor asociate cu o intervenţie chirurgicală pe cord pe care o suferise în urmă cu câteva luni, dar şi a unui cancer în fază terminală.

LACRIMI ÎN SHOWBIZ! FUEGO A PĂȚIT-O GRAV! IRINA LOGHIN A DAT VESTEA CUMPLITĂ! E ȘOC ȘI GROAZĂ (GALERIE FOTO)

Artistul a murit vineri, la Los Angeles, potrivit cancan.ro.

În august, Eddie Money anunțase că a fost diagnosticat cu cancer la esofag în fază terminală.

(Foto: Hepta.ro)

Artistul a făcut anunţul într-o înregistrare video care a fost inclusă în episodul din 12 septembrie al reality show-ului în care apărea, “Real Money” – difuzat de AXS TV.

Money a spus atunci că soarta sa este “în mâinile lui Dumnezeu”.

În înregistrarea video, cântărețul a mai spus că a descoperit că are cancer după un control medical de rutină. Artistul a aflat că boala se răspândise deja la ficat şi la nodulii limfatici.

Eddie Money, unul dintre artiştii americani de succes în anii 1970 – 1980, a avut numeroase probleme de sănătate în ultimii ani, cel mai recent fiind supus unei operaţii pe cord, după o pneumonie, chiar în acest an.

El este cunoscut pentru hituri precum “Take Me Home Tonight”, “Baby Hold On” și “Two Tickets to Paradise”.

(Foto: Facebook)

Printre piesele de succes ale acestuia se mai numără “Maybe I’m a Fool”, “Think I’m in Love”, “Shakin'”, “Walk on Water”, “The Love in Your Eyes” și “Peace in Our Time”.

În cariera sa de peste patru decenii, artistul a vândut peste 28 de milioane de discuri.

DOLIU TERIBIL în lumea muzicii: Legendarul cântăreț, iubit de milioane de oameni, A MURIT! Avea CANCER în fază terminală! ADIO, MAESTRE...