Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic: „Poate să te urmărească toată viața un păcat” / „Există și o karma comună a cuplului” (VIDEO)

Alina Bădic și invitații săi, Ingrid Baciu și Lucrețiu Tudoroiu, au discutat în ediția specială de sâmbătă seară a emisiunii „360 de grade” despre faptul că un păcat te poate urmări toată viața. Totodată, ei au vorbit și despre karma comună a cuplului, care în cazuri excepționale poate „să schimbe condițiile celor doi care formează cuplul”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.