Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic. Postul și lucrurile de care trebuie să ținem cont în această perioadă (VIDEO)

Alina Bădic a declarat, în ediția specială de sâmbătă seară a emisiunii „360 de grade”, că în post există o mulțime de lucruri de care trebuie să ținem cont „poate mai mult decât altădată”. „Trebuie să interacționăm diferit și oarecum la un nivel spiritual superior în această perioadă cu tot ceea ce ne înconjoară, să luptăm puțin diferit cu slăbiciunile noastre, poate să ne vedem defectele mai conștienți fiind de ele și făcând anumite promisiuni”, a subliniat ea, în deschiderea discuției cu invitații săi, Ingrid Baciu și Lucrețiu Tudoroiu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.