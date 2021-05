Ediție specială „360 de grade”, cu Alina Bădic. „Răstignește lumescul din tine”, cheia dată de Iisus Hristos de 2021 de ani (VIDEO)

Pentru omul obișnuit, răstignirea reprezintă pierderea acelei părți din el care pune materia mai presus de spirit, a declarat Ingrid Baciu, sâmbătă seară, în ediția specială a emisiunii „360 de grade” din seara de Înviere. Ceilalți invitați ai Alinei Bădic au fost Lucrețiu Tudoriu, care a declarat că Iisus Hristos i-a distrus diavolului „toată puterea și împărăția”, iar „nouă ne-a lăsat cât putem suporta”.

