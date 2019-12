EXCLUSIV // Marţi s-a desfăşurat festivitatea de premiere a elevilor medaliaţi la olimpiadele și competițiile internaţionale. Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, i-a premiat pe olimpicii români care s-au remarcat anul acesta la concursurile internaţionale pe discipline școlare, în cadrul unei festivităţi la Palatul Național al Copiilor din București.

Cu această ocazie, Eduard Burlacu, elev în clasa a 11-a la Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti, care face parte din lotul olimpic la fizică, a acordat B1.RO un scurt interviu, în care a vorbit despre cum a pornit pasiunea lui pentru această disciplină, cât timp alocă studiului şi ce planuri de viitor are.

Tânărul spune că în clasa lui toţi colegii sunt olimpici şi că se gândeşte că aplice, când va merge la facultate, la prestigioasele Oxford sau Princeton. Cu toate acestea, Eduard Burlacu îşi vede, cel puţin momentan, viitorul în ţară.

- Te rog să ne spui întâi care este pasiunea ta pentru fizică, de unde a pornit?

Pasiunea mea a început din gimnaziu, când doamna profesoară făcea pe lângă orele normale multe experimente care mă fascinau, care nu erau neapărat explicate la acel moment cu teoria pe care o ştiam, dar care m-au făcut să vreau să cunosc mai mult.

- Ai spus că profesoara a avut un rol important, dar familia te-a sprijinit în acest demers al tău?

Absolut. Părinţii mereu m-au susţinut în tot ceea ce fac şi m-au ajutat cu tot ce au putut ei pentru a reuşi la olimpiade.

- Pe lângă timpul acordat studiului, ţi-a afectat viaţa personală, ieşirile cu prietenii, ai mai avut timp şi să te relaxezi şi să-ţi urmezi alte pasiuni?

Înainte de olimpiadă, ce-i drept, nu prea mai petrec mult timp afară, dar asta este strict voinţa mea, nu sunt obligat să fac ceva (anume, n.r.). În general, chiar am foarte mult timp, ies cu prietenii şi ţinem legătura între noi.

- Şi colegii cum văd acest demers al tău de a învăţa peste programă, peste ce trebuie să facem minimum pentru nişte note bune?

Eu învăţ la un liceu la care toţi din clasă suntem olimpici şi suntem şi mulţi internaţionali, aşă că ne susţinem unul pe altul şi nu este la fel ca şi când aş fi fost singurul din clasă.

- Pentru viitor, pentru facultate care sunt planurile tale, la ce vrei să dai? Vrei să dai în ţară sau în străinătate?

Momentan mă gândesc în Anglia şi în America cel mai mult, aş vrea să aplic în primul rând la Princeton şi la Oxford.

Şi după, te-ai mai întoarce în ţară sau ai prefera o carieră în afară?

Nu ştiu exact acum, probabil o să rămân (în ţară, n.r.) din inerţie. Nu vreau să dau un răspuns concret pentru că nu ştiu cum vor evolua lucrurile.

