Eduard Chereji, despre schema de ajutor de stat pentru HoReCa: Ni s-a promis că se va găsi o altă soluție și pentru noi (VIDEO)

Eduard Chereji, directorul de comunicare Untold și Neversea, a vorbit pentru B1 TV despre schema de ajutor pentru HoReCa.

"Situația este una tristă. Nu există nciun ajutor pentru sectorul cultural. Deși poate este singurul sector care a fost stopat 100% în aproape mai bine de un an și două luni deja. Cu toate acestea, deși am solicitat în nenumărate rânduri pentru cei care fac parte din această industrie și aici mă refer la cei care facem evenimente, la cei care sunt în spatele nostru cum ar fi tehnicieni, oameni care lucrează în partea logistică a evenimentelor, dar și cei care sunt în față cum sunt artiștii, care neavând activitate au rămas fără o sursă de venit de mai bine de un an de zile și cu toate acestea, iată că nu s-au găsit soluții pentru noi.

Am solicitat acum câteva luni să fim introduși în schema de ajutor HoReCa, o schemă care la acel moment părea că este validă, părea că s-a avansat cel mai mult pe ea și ni s-a spus în acel moment că dacă s-ar mai introduce noi coduri CAEN în acea schemă, ar îngreuna validarea și punerea în practică a schemei HoReCa.

Ni s-a promis că se va găsi o altă soluție și pentru noi. Miercuri am constatat cu stupoare că s-au făcut modificări și amendamente la Camera Deputaților la schema de ajutor HoReCa, au fost introsdue coduri noi, doar unul singur pentru evenimentele de tip expoziții și târguri.”

