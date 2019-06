Singurul elev care a luat 10 pe linie la Evaluare Națională: Foarte mulți elevi nu au curajul să întrebe profesorul când nu știu / Nu poți avea succes în viață numai învățând până la 12 noaptea

Nu ai cum să ajungi să ai succes în viață numai învățând până la 12 noaptea, spune Eduard Maștalier – Manolescu, singurul elev care a luat 10 pe linie la Evaluarea Națională.

”Din perspectiva mea, nu ai cum să ajungi să ai succes în viață numai învățând până la 12 noaptea. Trebuie să-ți cunoști și să-și depășești limitele. Trebuie să înveți să te respecți pe tine și apoi pe ceilalți. Nu ajunge doar să stai tu cu manualele și culegerile în față, ci trebuie mai mult de atât, trebuie să ai o formare spirituală. Pe mine m-a ajutat foarte mult sportul. Am făcut înot o perioadă de 7-8 ani, am făcut și tenis. Fotbal am mai făcut. Îmi place să fac un sport”, a susținut Eduard Maștalier – Manolescu, pentru Hotnews.

Eduard a mai spus că l-au ajutat și meditațiile, deși nu le-ar numi chiar așa: ”Eu nu le-aș spune chiar meditații, ci pregătiri, sunt importante și pregătirile astea pentru că vin să compenseze și să accentueze ceea ce ai făcut la școală. Din ce văd eu, foarte mulți elevi nu au curajul să întrebe profesorul când nu știu. E foarte important să fii activ la ore și să te intereseze. Eu asta făceam, când nu înțelegeam întrebam profesorii. Uneori chiar îi mai supăram, pentru că ei explicau concentrați și eu mereu îi opream când nu era ceva clar. (...) E foarte important să ai și profesori care să te susțină. Eu am avut și o dirigintă foarte bună. E foarte important să știi că te susține un profesor, că e interesat să te ajute și că are încredere în tine”.

Eduard este absolvent al Colegiului Național ”Goethe” din Capitală și vrea să-și continue studiile tot aici.