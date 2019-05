Educație pozitivă: Sfaturi pentru disciplina preșcolarilor. Situații concrete

Intr-un material anterior, am vorbit despre cum se face disciplina la copii, conform principiilor curentului Educatiei pozitive. Aprofundam subiectul si va prezentam cateva situatii concrete cu care fiecare parinte din ziua de astazi se confrunta si cum trebuie sa reactioneze pentru a avea un copil bine crescut, civilizat si iubitor.

Educatie pozitiva: Ce faci cand copilul vrea sa se joace cu ceva “interzis”?

Atunci cand ai in casa un copil mic, cel mai sigur mod de a preveni accidentele nu este sa-i spui tot timpul “NU face x”, “NU te du acolo”, “NU trage de Y”, ci sa iei toate masurile necesare pentru eliminarea “ispitelor”. Acopera prizele cu dispozitive speciale, pune cablurile astfel incat copiii sa nu ajunga la ele, “ascunde” orice alt obiect care ii pune sanatatea si viata in pericol, astfel incat copilul sa nu se enerveze ca nu se poate juca cu respectivul obiect.

Ideal ar fi sa nu existe deloc cuvintele “NU”, “Stai”, “Stop” si sa se foloseasca alternative descriptive. De exemplu, daca cel mic are tendinta de a pune mana pe aragaz in timpul functionarii, in loc sa-i spui “NU pune mana ca te arzi”, “Stai cuminte!” sau “STOP!”, spune-i “E fierbinte!” si ofera-i altceva in schimb, ceva ce “are voie” sa atinga.

In loc sa-i spui copilului “NU atinge”, pune-l sa stea cu mainile la spate, in timp ce se uita la respectivul obiect. In acest fel copilul va invata sa priveasca, sa analizeze orice obiect, fara a fi tentat sa-l atinga. Poti invata, de asemenea, copiii regula “Atinge putin”. Ii inveti cum sa atinga doar cu degetul aratator respectivul obiect, astfel incat sa nu fie tentati sa ia obiectul in mana, dar totusi sa-si satisfaca curiozitatea de a-l atinge. Si in acelasi timp sa le si descrii senzatia: “Vezi, este rece/cald, aspru/fin etc.).

