Educație prin șah: Eveniment dedicat sportului minții, în Sectorul 5 (VIDEO)

Eveniment special dedicat sportului minţii, intitulat "Regala de şah - între trecut şi viitor", organizat de Primăria Sectorului 5. În cadrul evenimentului, sute de copii au avut ocazia de a juca şah cu doi mari maeştri ai acestui sport, Florin Gheorghiu şi Rafael Vaganian. La eveniment a fost prezent şi edilul Sectorului 5, Daniel Florea, alături de copii săi. Primarul susţine că va înfiinţa o academie de şah în Sectorul 5 pentru a încuraja acest sport.

Sute de copii au participat la competiția de șah organizată de Primăria Sectorului 5. Evenimentul își propune să încurajeze sportul minții pentru tot mai mulți tineri. Copiii au avut ocazia de a juca şah cu doi mari maeştri ai acestui sport, Florin Gheorghiu şi Rafael Vaganian.

Și edilul Sectorului 5 a participat la eveniment. Daniel Florea susține că va înființa o academie de șah în Sectorul 5, pentru a încuraja dezvoltarea acestui sport.

”Am organizat evenimente cu mai mulți copii, însă cred că evenimentul de azi este cel de cea mai mare ținută. Vom anunța că începem Academia Florin Gheorghiu, o academie de șah la care vor avea acces toți copiii din Sectorul 5 care vor veni și vor învăța gratis șah și vor participa gratuit la competiție.

Semnăm actele de înființare. Probabil de la 1 ianuarie va deveni funcțională și va căuta copii în toate școlile din Sectorul 5 pentru a-i învăța tainele șahului și pentru a-i motiva pentru a ajunge cât mai sus în ierarhia șahului național și mondial”, a declarat primarul Daniel Florea.

Cei doi maestri ai șahului Florin Gheorghiu și Rafael Vaganian s-au declarat entuziasmați de inițiativa Primăriei Sectorului 5 și de faptul că au jucat șah cu tinerii pasionați de acest sport.

”E un lucru foarte frumos faptul că s-a organizat tocmai aici. Pentru șahul bucureștean și șahul de copii din România e un lucru foarte bun. Inițiativa domnului primar a fost binevenită și credem că dintre copiii care au jucat cu noi astăzi, probabil vor apărea câțiva jucători destul de buni”, a declarat Florin Gheorgiu.

La rândul său Rafael Vaganian s-a declarat impresionat de organizarea evenimentului și a susținut că a văzut câțiva copii foarte talentați despre care speră să aibă un viitor frumos.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.