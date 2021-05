Edy Chereji (Untold): Zilele viitoare vom veni cu anunțuri mult așteptate de fani / Ne gândim că se vor găsi soluții și pentru cei care nu sunt vaccinați, dar sunt dispuși să se testeze (VIDEO)

Edy Chereji, organizatorul Untold și Neversea, a estimat că, până în august - septembrie, circa 90% din cei care obișnuiesc să vină la festivaluri vor fi vaccinați anti-COVID-19. El a salutat decizia autorităților de a permite organizarea marilor evenimente fără limită de spectatori, dacă toți sunt vaccinați. Pe de altă parte, speră ca acestea să găsească o soluție și pentru cei care, din diverse motive, nu sunt vaccinați, dar sunt dispuși să se testeze. „Zilele viitoare vom veni cu niște anunțuri importante și mult așteptate de fani”, a mai spus Chereji.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Edy Chereji, despre organizarea festivalurilor Untold și Neversea în contextul pandemiei

„În primul rând, trebuie să înțelegem că e un pas important, un pas înainte făcut pentru industria culturală și cred că acesta e mesajul cel mai important pe care trebuie să-l reținem acum că, iată, avem siguranța că evenimentele mari se vor putea organiza în acest an chiar dacă, în primă fază, avem această garanție doar pentru cei care sunt vaccinați că vor putea lua parte la evenimente care nu vor avea o limită de persoane, urmând ca, cel mai probabil, în perioada următoare autoritățile să completeze această primă mențiune. Ne gândim că, cel mai probabil, se vor găsi soluții și pentru cei care nu sunt vaccinați și care sunt dispuși să se testeze și să ia parte la astfel de evenimente”, a declarat Edy Chereji, pentru B1 TV.

Acesta a lăudat faptul că în sfârșit există predictibilitate, prin urmare organizatorii de mari evenimente își pot face planurile pentru următoarele luni: „Sigur, că noi am fost prevăzători, am luat în calcul și variante în care vom muta evenimentele noastre la o altă dată, astfel că am lucrat și până acum și, având acum și această confirmare din parte aautoritățior, care vine și ca un fel de undă verde pentru noi, urmează să punem toate informațiile cap la cap și să venim cu cele mai bune decizii și pentru Neversea, și pentru Untold. Important e că avem garanția că putem face în acest an festivalurile.

„Zilele viitoare vom veni cu niște anunțuri importante și mult așteptate de fani”, a punctat Edy Chereji.

În opinia sa, până în august - septembrie circa 90% din cei care obișnuiesc să vină la festivaluri vor fi vaccinați anti-COVID-19: „Cred că la ora actuală avem 50 - 60% din cei care vin la evenimentele noastre care sunt deja vaccinați și acum că au garanția că dacă se vor vaccina și cei care nu au făcut-o deja vor putea participa la evenimente, cred că acesta va fi un punct important în decizia lor. Cred că până în august - septembrie vom ajunge la un procent major până la 90%, aș putea estima eu, din cei care vin la evenimente vor fi vaccinați”.

„Pentru ceilalți trag nădejde că autoritățile vor găsi o soluție că, până la urmă, sunt oameni care unii dintre ei nu se pot vaccina din motive medicale, alții sunt minori. Campania de vaccinare pentru ei a început de foarte puțin timp. Deci cumva cred că trebuie să existe această portiță”, a insistat Edy Chereji, organizatorul festivalurilor Untold și Neversea.

