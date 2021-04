Efectivele MAI vor acționa în perioada sărbătorilor pentru asigurarea ordinii publice în Capitală: ”Cu toții ne grăbim, cu toții vrem să ajungem la cumpărături, dar trebuie să ne gândim că sănătatea este foarte importantă” (VIDEO)

În perioada Sărbătorilor Pascale, aproximativ 26.000 de polițiști, jandarmi, pompieri şi piloţi ai MAI sunt pregătiți să intervină pentru a asigura ordinea publică. În Capitală, reprezentanții Poliției, Jandarmeriei și Inspectoratului pentru Situații de Urgență au anunțat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că efectivele lor vor fi prezente în zonele aglomerate și în apropierea lăcașurilor de cult și au insistat asupra importnaței respectării regulilor de protecție sanitară.

”Ne vom asigura că toată lumea va ajunge acolo unde are nevoie, că toți cei care și la acest moment sunt la cumpărături, cei care au nevoie de deplasare, vor ajunge în siguranță acolo unde au nevoie. Colegii de la Poliția Rutieră sunt în trafic pentru fluidizare. Vă asigurăm că am depus toate eforturile și sunt luate toate măsurile pentru ca lumea să se bucure de aceste zile de vacanță.

Vrem să le reamintim tuturor că avem față de noi și față de cei dragi nouă o mare obligație, aceea de a respecta în continuare măsurile de siguranță pentru că suntem în continuare în pandemie. Trebuie să ne asigurăm că toată lumea poartă masca corespunzător și, de asemenea, sunt respectate măsurile de distanțare fizică. Cu toții ne grăbim, cu toții vrem să ajungem la cumpărături, dar trebuie să ne gândim că sănătatea este foarte importantă și trebuie să avem grijă de noi și de cei din jurul nostru. (...)

Vom fi în zona lăcașurilor de cult, vom fi și pe traseu pentru a fluidiza zonele în care se vor înregistra aglomerări de persoane. Vă rugăm să nu uitați că deplasarea se face în grupuri de maxim șase persoane dacă nu fac parte din aceeași familie”, a explicat reprezentanta Poliției Capitalei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.