Elan Schwartzenberg a scăpat de dosarul penal. Faptele s-au prescis

Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a scăpat de dosarul penal legat de campusul social “Henri Coandă” din Constanţa, în care a fost trimis în judecată de DNA pentru complicitate la dare de mită. Tribunalul Bucureşti a dispus încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Elan Schwartzenberg, pe motiv că faptele s-au prescris. În acest dosar, fostul primar Radu Mazăre, fratele său, Alexandru Mazăre, şi omul de afaceri Avraham Morgenstern au fost achitaţi de Instanţa supremă.





Cum motivează Tribunalul Bucureşti a dispus încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Elan Schwartzenberg





"În baza art. 396 alin. 6 Cpp şi art. 16 alin. 1 lit. i Cpp încetează procesul penal faţă de inculpatul Emilian Schwartzenberg sub aspectul complicităţii la infracţiunea de dare de mită prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 255 alin. 1 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. 1 din noul Cod penal, întrucât s-a împlinit termenul de prescripţie a răspunderii penale. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare", se arată în decizia tribunalului.





În iunie 2019, Schwartzenberg a scăpat definitiv de mandatul de arestare preventivă în lipsă și de urmărirea internațională





DNA a renunțat la mandatul de arestare emis pe numele lui Elan Schartzenberg în data de 11 iunie 2019. De atunci, omul de afaceri nu a mai fost urmărit internațional.

Omul de afaceri spunea la vremea respectivă că s-a făcut dreptate. Acesta susținea că „n-am fost și nu sunt vreun sfânt, urăsc din suflet ipocrizia, îmi asum tot ce am făcut, cu bune și rele, dar refuz să plătesc, în orice mod, pentru ceva ce nu am comis.”

„Am fost pus sub urmărire pentru o presupusă complicitate cu fostul primar al Constanței, Radu Mazăre. Trei judecători ÎCCJ au refuzat arestarea lui Radu Mazăre în 2014 și alți trei, tot de la ÎCCJ, l-au achitat în iunie 2018. Eu, deși acuzat de coparticipare la fapta lui Mazăre, am fost trimis în judecată separat, ceea ce este total neobișnuit în practica judiciară. Am fost citat contrar oricăror legi la o adresă inexistentă, și, ulterior subiect al unui mandat de arestare emis ilegal, care, culmea tupeului, a fost menținut inclusiv un an după achitarea dată de ÎCCJ. În cele din urmă am fost acuzat că am fost complice la o faptă inexistentă …negru pe alb și fără echivoc”, a declarat Schwartzenberg pentru Q Magazine.









Elan Schwartzenberg a fost trimis în judecată în 2017 pentru complicitate la dare de mită





Dosarul în care DNA îl vizase pe Schwartzenberg a fost disjuns din cel în care sunt judecați frații Mazăre. Schwartzenberg este acuzat că a acționat asemenea unui liant între Radu Mazăre și Avraham Morgenstern.

În rechizitoriul înaintat magistraților, se arăta că în cursul anului 2011, Elan Schwartzenberg l-ar fi ajutat pe Avraham Morgenstern, administrator unic al societăţii Shapir Structures SRL, să-i plătească 175.000 de euro lui Radu Ştefan Mazăre, primarul municipiului Constanţa de la acea vreme, pentru ca acesta să-l ajute să câştige o licitaţie având ca obiect contractul de construire a campusului,în valoare de circa 10 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, Schwartzenberg a permis ca banii să fie transferați prin intermediul unei firme offshore, Melici Management Inc., al cărei beneficiar real era şi a facilitat relaţia dintre Radu Mazăre şi Avraham Morgenstern.

Elan Schwartzenberg a plecat din România în 2016, fiind dat în urmărire internaţională

Elan Schwartzenberg a fost trecut pe site-ul Poliției Române la categoria ”Persoane urmărite” în luna iunie a anului 2016. El a plecat din țară dat fiind că magistrații Tribunalului București au emis un mandat de arestare în lipsă pe numele său. De atunci, omul de afaceri ar fi stat în Israel.