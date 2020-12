ELCEN anunță că bucureștenii vor avea căldură în 48 de ore. Crețu: Maine poimaine temperaturile in calorifere vor creste

În cursul zilei de marți, administratorul ELCEN, Claudiu Crețu a anunțat că bucureștenii vor avea căldură cel mai probabil în următoarele 48 de ore.

„Lipsa reparatiilor si investitiilor a dus la pierderi in retele, se pierde caldura in subsolul Bucurestiului si nu mai ajunge la temperatura dorita in calorifere. Pierderile s-au triplat in ultimii 4 ani. Dincolo de aceste pierderi se pune o presiune foarte mare pe instalatiile energetice cand trebuie sa incalzesti apa fierbinte sa acoperi pierderile si sunt avarii. Vineri noapte a fost avarie grava la CET SUD, s-a rezolvat 75%, restul se rezolva progresiv, maine poimaine temperaturile in calorifere vor creste. Presiunea e foarte mica si e nevoie de timp ca moleculele de caldura din CET sa ajunga in calorifere. Vorbim de maxim doua zile”, a declarat Claudiu Crețu, administratorul ELCEN, la Antena 3.