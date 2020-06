Pandemia le-a stricat planurile zecilor de mii de tineri care se pregăteau să ia cu asalt festivalurile de muzică de vară. Edițiile de anul acesta a celebrelor Electric Castle, Untold, Neversea și Summer Well au fost anulate, au anunțat organizatorii evenimentelor, din cauza restricțiile privind adunările mari de persoane impuse în contextul pandemiei de coronavirus.

Ediția din 2020 a festivalului Electric Castle a fost amânată pentru anul următor

Festivalul Electric Castel are loc în România din 2013, la Cluj, și aduce pe scenă ritmuri de rock, reggae, hip hop, trap, muzică electronică sau indie cu tehnologia, cu arta alternativă, arta stradală și cultură.

Cea de-a opta ediție a Electric Castle, organizat pe domeniul Bannfy de la Bonțida, în județul Cluj, care trebuia să aibă loc între 15 – 19 iulie 2020, a fost amânată pentru 14-18 iulie 2021. Printre artiștii care urmau să încingă atmosfera la Cluj în vara anului 2020 se numărau Twenty One Pilots, Foals, The Neighbourhood, The Chemical Brothers, Placebo, Aurora și Machine Gun Kelly.

Castelul Banffy din Bonțida este situat la 30 de kilometrii de orașul Cluj-Napoca, nord-est, pe malul drept al Someșului Mic și este unul dintre monumentele reprezintive ale Transilvaniei. Înainte de construirea lui, pe domeniu a existat un conac mai vechi, această clădire fiind atestată documentar după anul 1640. Castelul Banffy a devenit extrem de cunoscut datorită festivalului și este deschis pentru vizitarea zilnic, între orele 9:00-19:00.

Cum îți poti recupera banii pe bilete la Electric Castle, după anularea festivalului

Organizatorii evenimentului au transmis un comunicat în care au făcut cunoscut faptul că biletele cumpărate pentru ediția 2020 vor fi valabile anul viitor. Pentru cei care nu vor să aștepte ediția de anul viitor și vor să își recupereze banii, organizatorii nu au stabilit încă nici o metodă de returnare a banilor, însă au promis că vor face acest lucru posibil cât mai curând.

Până atunci, singura opțiune de a primii banii înapoi rămâne vânzarea către o altă persoană. Organizatorii îi sfătuiesc pe cei care au deja bilet să le păstreze pentru anul viitor, cu toate că pregătesc și alte opțiuni, cum ar fi vouchere sau returnarea banilor.

“În primul rând, biletele voastre sunt în siguranță. Toate biletele achiziționate vor fi valabile pentru ediția din 2021. Cei care nu vor putea participa vor avea la dispoziție și alte opțiuni. Vom reveni cu detalii în zilele următoare, iar până atunci vă mulțumim anticipat de răbdare.

În al doilea rând, planul nostru e să reconfirmăm toți artiștii anunțați pentru 2021 și să reorganizăm lucrurile. Vom anunța detalii pe măsură ce avem informații noi.

Ne vom revedea cu siguranță la castel, doar că de data asta va trebui să așteptăm un pic mai mult”, au scris organizatorii pe pagina oficială de Facebook a festivalului Electric Castle.

Evenimentele cu mai mult de 500 de persoane, rămân interzise

Spectacolele și concertele au fost interzise în România pe durata stării de urgență, însă începând cu data de 1 iunie și cu noile măsurile de relaxare impuse, doritorii vor putea participa iar la evenimentele culturale. Este important să amintim însă faptul că organizatorii vor fi obligați să respecte anumite condiții, precum asigurarea distanței între persoane, numărul maxim de participanți nu trebuie să depășească 500 de persoane, iar evenimentele vor avea loc în aer liber. Mai mult decât atât, publicul trebuie să poarte măști.