Elena Calistru, despre protestatari: Cerem solidaritate de la oameni care poate trăiesc de pe o zi pe alta. E o ruptură fantastică între ce cred politicienii că e în mintea acestor oameni și ce relevă protestul (VIDEO)

Elena Calistru, președinta ONG-ului Funky Citizens, a vorbit marți seară, pentru B1 TV, despre protestele anti-restricții care au avut loc în ultimele seri. Aceasta a susținut că una dintre cauze ține de atitudinea autorităților, care au tratat de sus cetățenii, în loc să fie transparente, să le explice oamenilor frumos măsurile luate și să încerce să facă din aceștia un partener în lupta cu pandemia.

Calistru a mai spus că acești oameni au dificultăți reale: „Încercăm să cerem solidaritate de la oameni care poate trăiesc de pe o zi pe alta și bacșișul pe care-l primeau în HoReCa face diferența între a putea să cumpere o pereche noi de pantofi la copil sau nu”.

Ea a mai subliniat că a cere de la acești oameni să se informeze doar din surse oficiale, să ia în seamnă doar datele științifice și să respingă fake news-urile e o pretenție cam mare, în condițiile în care „educația în zona științifică e vraiște”.

Elena Calistru a mai afirmat că nimeni nu protestează de bine ce-i e și a atras atenția că e o prăpastie imensă între acești oameni și politicieni.

