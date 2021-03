Elena Copaciu, medic ATI: "La Paris, nu protestează nimeni anti-mască, anti ora 18:00, anti-vaccin, anti altele. Și e de anul trecut așa. Sfidarea autorităților și a suferinței celor bolnavi nu sunt soluțiile"

Elena Copaciu, medic ATI și fosta șefă a Secției de Anestezie-Terapie Intensivă a Spitalului Universitar de Urgență din București, a scris pe Facebook un mesaj în urma unei discuții pe care a avut-o cu un medic rezident din zona Paris Ile de France.

Aceasta a povestit despre faptul că și în Franța se închid magazinele la ora 18.00 și nimeni nu protestează pentru asta, de asemenea nimeni nu protestează anti-vaccin, pentru purtarea obligatorie a măștii, etc.

Redăm postarea integrală a medicului Elena Copaciu despre situația din Franța.

"Un medic rezident scrie din Franța, zona Paris Ile de France:

<< Aici situatia cu magazinele inchise la ora 18:00 e de luni bune si nimeni nu a facut scandal. Iti comanzi elegant pe site si iti livreaza la ora 21.00 sau cand selectezi tu. Sau mergi in weekend.

Aici nu exista chiloti atarnati la metrou. Aici nu se prajesc merdenele in subteran, neventilat, greu accesibil. Nu sta nimeni pe șine la metrou, ca ori iti iei bataie rapid, ori te interneaza impotriva vointei.

Aici imi descarc in fiecare seara declaratia pentru ziua urmatoare, pentru ca amenzile se dau. De luni de zile fac asta. Zi de zi.

Aici controlorii se urca in bus cu 4 politisti, si platesti 100 de euro daca nu ai bilet, nu mergi cum vrei tu.

Aici muncim in continuare ca niste caini sa scapam de situatia asta si nu protesteaza nimeni anti masca, anti ora 18:00, anti vaccin, anti altele. Si e de anul trecut asa.

Probabil tine si de educatie, de om, de oameni...

Plec pe noapte, 14 h de masca, ma intorc pe noapte si vad ca in Bucuresti unii sunt in strada pentru anti ora 18:00.

Este penibil. Este atat de penibil. >> ....

Soluția "fără mască", "libertate" prost înțeleasă( fără a respecta regulile comunității in care ai ales să trăiești e anarhie), sfidarea autorităților și a suferinței celor bolnavi, persiflarea doliului celor care au pierdut persoane dragi, nu, nu sunt soluțiile pentru ieșirea din criza medicală și socială în care ne afundăm! Iar soluția e colectivă, nu individuală!", a scris Elena Copaciu, medic ATI, pe Facebook.



