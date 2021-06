Elena Mateescu, pe B1 TV: „Valul de căldură se va intensifica” / Cum va fi vremea pe litoral și în restul țării, potrivit directoarei ANM (VIDEO)

Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, a precizat că valul de căldură se va intensifica în comparație cu situațiile înregistrate marți și miercuri. La „Actualitatea” cu Tudor Mușat, ea a mai spus că vineri este posibil să consemnăm și pe litoral 29-30 de grade Celsius, cu ceva reprize de ploaie specifice sezonului, dar „nu la cotele pe care le-am avut”.

