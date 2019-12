Caz HALUCINANT în Iași: Un elev a fost bătut FĂRĂ MILĂ de tatăl unei colege de clasă (VIDEO)

Clipe de coşmar pentru un băiat de 11 ani din Paşcani.

Elevul a fost bătut fără milă de către tatăl unei colege de clasă.

Victima a ajuns de urgenţă la spital, iar medicii spun că în urma loviturilor, acesta va petrece mai multe zile internat.

Incidentul a avut loc, recent, chiar în faţa Liceului Economic Tehnologic "Nicolae Iorga" din Pașcani. Băiatul de 11 ani ar fi avut o alercaţie cu o colegă de clasă. Cei doi s-ar fi certat, ba chiar elevul ar fi împins-o pe fată. Ca să se răzbune, fata şi-a chemat tatăl la şcoală pentru a-i aplica o pedeapsă colegului ei.

Imediat după ceartă, fata şi a sunat părintele care a venit de îndată la unitatea de învăţământ. Nu a stat mult pe gânduri şi s-a năpustit asupra băiatului, i-a cărat pumni şi picioare. Acesta nu a încetat nici în momentul în care copilul i-a cerut acest lucru. În momentul în care tatăl băiatului şi-a văzut fiul într-o baltă de sânge l-a urcat în maşină şi a mers cu el la urgenţe.

Potivit medicilor, copilul avea răni grave în jurul capului.

El va sta internat pentru mai multe zile la unitatea medicală.

Cât despre părintele care şi a făcut dreptate cu pumnul, pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru loviri şi alte violenţe.

Totodată, bărbatul de 37 ani a fost amendat pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. În acest caz cercetările contiunuă au anunţat poliţiştii ieşeni.

