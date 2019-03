Elev, SNOPIT ÎN BĂTAIE de șoferul unul autobuz: Motivul este HALUCINANT (VIDEO)

Imagini şocante surprinse într-un autobuz care transporta elevi în municipiul Roman. Un elev a fost snopit în bătaie de şoferul autobuzului pentru că asculta muzică prea tare. Unul dintre copii a filmat cu telefonul mobil întreaga scenă.

În imagini se vede cum șoferul autobuzului școlar are o atitudine agresivă, îl izbește violent cu capul de scaun pe copilul de 15 ani, iar mai apoi continuă să îl loveasca cu pumnii și cu palmele.

Motivul pentru care șoferul își iese din minți este unul cu halucinant: elevul ar fi pus muzică în autobuz, la o boxă wireless, ceea ce l-a enervat la culme pe bărbat.

Mai grav este faptul ca scnele violente se petrec sub privirile uluite ale celorlalţi elevi care se aflau în microbuz. Unul dintre copii, martor la incident, a scos telefonul mobil din ghiozdan și l-a filmat pe şoferul agresiv.

Ajuns acasă, elevul a arătat imaginile parinților, care le-au trimis presei.

Oamenii susțin că de teama şoferului, nu mai pot circula cu autobuzul.

Contactat ulterior, patronul firmei de transport a refuzat să comenteze incidentul.

Până în acest moment, părinţii elevului agresat nu au depus plângere la poliție, însă polițiștii continuă cercetarile pentru identificarea șoferului violent.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.