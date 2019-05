ALERTĂ la Brăila: Un elev a fost diagnosticat cu TBC. În școală sunt și alte suspiciuni 

Un elev de clasa a VII-a de la o școală din Brăila a fost diagnosticat cu TBC. Băiatul, care are 14 ani și învață la şcoala gimnazială “Nikos Kazantzakis” din oraș, a avut un rezultat pozitiv la testarea tuberculinică și a fost internat la Secţia de Boli infecţioase a Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila, informează Obiectiv - Vocea Brăilei.

Sora elevului a fost cea care a anunțat profesorii că acesta este bolnav, iar între timp au apărut și alte suspiciuni de îmbolnăvire.

„Aşa este, avem un caz de TBC confirmat chiar ieri de medici, dar mai sunt şi câteva suspiciuni. Băiatul lipseşte de la şcoală de vreo două săptămâni, dar înţeleg că abia acum s-a descoperit ce are. Nu ştim cum a contactat virusul şi tocmai de aceea (...) la nivelul şcolii, se va declanşa o anchetă epidemiologică care va viza întreg colectivul. Circa 120 de elevi şi 30 de profesori vor fi testaţi”, a declarat directorul şcolii ”Nikos Kazantzakis”, Neaga Susanu, pentru sursa citată.

Nu este prima dată când un elev al acestei unități de învățământ este diagnosticat cu TBC. În luna februarie ar fi existat un caz similar, mai precizează sursa citată.

„Noi am făcut curăţenie generală în şcoală, am curăţat băncile cu spirt. Am făcut tot ce ne-a stat în puteri. Carantină nu am instituit pentru că nu a fost cazul. Noi sperăm să nu se confirme şi suspiciunile”, a mai spus directorul școlii.