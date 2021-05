Elev din Oltenița, bătut în fața clasei de directoarea liceului. Femeia urmează să primească decizia de destituire din funcție (VIDEO)

Momente șocante la liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu” din Olteniţa. Un elev a fost bătut de directoarea instituției în fața clasei. Totul a fost filmat cu telefonul mobil de un alt elev. Inspectoratul Școlar Județean Călărași s-a autosesizat după ce a văzut filmarea în presă, căci nimeni din liceu nu a semnalat incidentul. Directoarea unității de învățământ urmează să fie demisă.

Din primele date se pare că elevul ar fi fost pedepsit astfel pentru că ar fi lipsit de la ore. El a fost scos în faţa clasei şi lovit cu palmele peste cap de mai multe ori. „Ce cauţi aici? Ce cauţi aici, mă?”, strigă directoarea la el.

Adriana Sofian, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Călărași, a declarat că Inspectoratul a aflat din presă despre acest incident, s-a autosesizat și a început verificările de urgență.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru.

