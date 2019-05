Trupul elevului militar, dispărut în mare la Mamaia, a fost găsit, joi dimineață, în zona Năvodari.

Mai precis, o femeie a sesizat autoritățile că în zona „La Pescăria lui Ilie” din Năvodari, la 10 metri de mal, se observă trupul unei persoane.

„Din primele verificări, ar fi trupul elevului dispărut în data de 28.05.201”, potrivit IPJ Constanţa, scrie adevarul.ro.

Reamintim că, un elev al Colegiului Militar Naţional „Tudor Vladimirescu” din Craiova, este căutat de marţi de forţe impresionante ale ISU şi MApN.

Băiatul, în vârstă de 16 ani, participa la „Şcoala de vară” organizată de Direcţia informare şi relaţii publice a Ministerului Apărării Naţionale în perioada 28-31 mai, în garnizoana Constanţa, şi se afla în timpul liber alături de colegii săi şi profesorul însoţitor.

