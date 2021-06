Elev înjunghiat în apropierea unei școli din București. Poliția, pe urmele a trei agresori (VIDEO)

Caz șocant în București, în urmă cu puțin timp. Un elev a fost înjunghiat chiar în fața școlii, după ce a avut o altercație cu alți indivizi. Incidentul a pornit de la o postare pe rețelele de socializare, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Aneta Sîngeorzan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.