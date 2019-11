Caz ȘOCANT în Vaslui! Elevă bătută şi ameninţată de tatăl unei colege. Care este mtivul...

O adolescentă din Vinețești, județul Vaslui, a fost bătută şi ameninţată că va fi călcată cu maşina, de tatăl unei colege.

Mai precis, bărbatul a intrat, vineri, în clasa fiicei sale şi a bătut-o pe o colegă a fetei, de faţa cu profesoara şi ceilalţi elevi.

"Am fost agresată de tatăl colegei pentru că am avut un conflict cu fiica lui care a degenerat. Totul a pornit de la faptul că am fost acuzată că aş fi bârfit-o pe ea chiar dacã nimic nu este adevărat. A vorbit apoi urât de mine, m-am enervat şi am avut o discuţie aprinsă cu ea. Vineri, în timpul orei de biologie, cu profesoara în clasă, a venit cu bunica ei. Aceasta a început să ţipe la mine că mă lasă fără păr în cap. Am tăcut din gură şi am crezut că totul se va sfârşi dar nu a fost aşa. A venit tatăl ei la mine, nervos, şi m-a luat de păr şi m-a ameninţat că mă va călca cu maşina. Profesoara de biologie i-a cerut să se calmeze şi să iasă afară", a declarat fata bătută, scrie vremeanoua.ro.

Potrivit sursei, agresorul este chiar soțul dirigintei celor două fete.

Victima bătută este crescută, de la vârsta de trei ani, doar de bunică, după ce a fost abandonată de mama.

În caz, directorul școlii a deschis o anchetă. Totodată, a fost sesizată și Poliția.